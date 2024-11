Problemas de fornecimento da Nvidia limitam entregas apesar de demanda em alta

"Estamos no início de nosso aumento de produção, o que sempre traz oportunidades de melhoria de rendimento", disse Huang à Reuters na quarta-feira. "Estamos aumentando a produção do Blackwell de zero para algo extremamente grande. Por definição, as leis da física diriam que há um limite para a velocidade com que se pode aumentar a produção."

No curto prazo, espera-se que o aumento da produção pressione as margens brutas.

Os executivos da Nvidia advertiram os investidores que as margens da empresa cairão vários pontos percentuais, para a ponta mais baixa da faixa de 70%, até que os problemas de produção sejam resolvidos.