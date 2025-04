Não sabe se a tomada é 110V ou 220V? Esses métodos respondem e são seguros

Se uma lâmpada de 220V for ligada corretamente numa tensão de 220V ela acenderá normalmente com toda sua luminosidade. Caso contrário, se for ligada numa tensão de 110V, ela acenderá mais fraca.

Método 3: Lâmpada 220V

Se tiver uma lâmpada incandescente de 220V, você pode fabricar seu próprio identificador de tensão. Para isso, basta montá-la em um soquete (suporte de lâmpada) com dois cabos elétricos devidamente isolados.

Ao colocar os dois cabos nos pontos da tomada, a lâmpada vai se acender. Se tiver pouca luminosidade, a tomada é de 110V. Se acender com boa luminosidade, é de 220V.