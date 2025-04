Apple Lisa: o fracasso da gigante que acabou enterrado em um lixão nos EUA

Na trajetória da Apple também há episódios marcantes de fracasso - um deles envolve o Apple Lisa, computador lançado em 1983 que acabou destruído em um aterro sanitário.

O que aconteceu

Apple Lisa prometia revolucionar o mercado. Apresentado como um dos primeiros computadores pessoais com interface gráfica e mouse, ele apresentou falhas de desempenho e um alto custo - cerca de US$ 10 mil à época - afastando consumidores e empresas.

Perdeu espaço com o lançamento do Macintosh, em 1984. O concorrente era bem mais barato e eficiente, com isso, o Lisa rapidamente caiu no ostracismo.