iPhone pode ficar mais caro, e a culpa é das taxas de Trump a asiáticos

O presidente Donald Trump anunciou ontem tarifas que variam de 10% a 49% para vários países, começando em 5 de abril. Na manhã de hoje, as ações de big techs são as com maior baixa, sendo a Apple uma das mais afetadas. A "culpa" disso está nas altas taxas aplicadas a países asiáticos.

O que aconteceu

Países asiáticos foram alvos de tarifas impostas por Trump. A questão é que os EUA são grandes importadores do continente. A China foi taxada em 34%; o Vietnã, em 46%, e a Índia em 26%, enquanto Japão teve 24%, a Coreia do Sul, 25%, e Taiwan, 32%.

Todos esses países são fornecedores de empresas de tecnologia. Eles fornecem desde a fabricação completa de um smartphone, por exemplo, a equipamentos para construção de datacenters ou treinamentos de inteligência artificial.