Tribunal da UE diz que restrições da Booking.com sobre hotéis podem prejudicar concorrência

No entanto, o tribunal também disse que as cláusulas não podem ser consideradas anticompetitivas de acordo com as leis antitruste da UE.

"As cláusulas de paridade de preços não podem, em princípio, ser classificadas como 'restrições acessórias' para os fins da lei de concorrência da UE", disse o TJUE.

A Booking Holdings expressou decepção com a decisão. "Mantemos que as cláusulas de paridade que historicamente existiam na Alemanha são necessárias e proporcionais ao relacionamento entre os parceiros de acomodação e a Booking.com e que a Booking.com opera em um mercado competitivo", disse a empresa.

O caso envolvendo a unidade da Booking Holdings ocorreu depois que a empresa solicitou uma declaração sobre a validade das cláusulas de paridade, o que levou um tribunal holandês a buscar orientação do TJUE.