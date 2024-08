Anthropic pede que tribunal rejeite queixas de gravadoras de música sobre IA

Por Blake Brittain

(Reuters) - A Anthropic, empresa de inteligência artificial, pediu a um tribunal federal do Estado norte-americano da Califórnia que rejeite algumas reivindicações de direitos autorais apresentadas por um grupo de gravadoras sobre uso indevido de letras de músicas no treinamento do chatbot Claude.

A Anthropic disse que o tribunal deve rejeitar as alegações de que a empresa induziu os usuários do Claude a infringirem seus direitos autorais ou cometeu outras violações relacionadas a direitos autorais.