Mãe arrependida: como foto de menina virou meme mundial e rendeu dinheiro?

Dez anos atrás, éramos muito pobres. Isso aconteceu com a gente e ficamos [pensando]: "quê?". Podemos pagar as contas. Podemos melhorar nosso pequeno apartamento para nós quatro. Eram problemas reais. Aquele dinheiro literalmente nos ajudou a sobreviver por uma década. Cada grama do dinheiro, além de economizá-lo e guardá-lo, estava nos ajudando a passar pela vida. Aluguel, contas, comida.

Katie Clem, mãe de Lily e Chloe, à revista americana People na segunda (20).

As gigantes da internet descobriram Chloe e ela virou até garota-propaganda do Google —que financiou duas visitas de Chloe e sua família ao Brasil, a última em 2017. "A América do Sul é obcecada pela Chloe. Ela é tão famosa no Brasil. Não sei por que ou como. Era uma loucura, ela tinha outdoors por toda a cidade de São Paulo", relembrou a mãe à publicação. Segundo ela, Chloe era um pouco como os Beatles no Brasil, sempre cercada de fãs —a menina chegou até a aparecer no programa de Eliana em 2014.

Em 2021, a imagem do meme foi leiloada como um NFT (token não fungível). O lance mínimo no leilão era de 5 Ethereum — uma criptomoeda que valia à época cerca de US$ 15 mil. O lance vencedor foi de US$ 73.900 À BBC, Katie Clem explicou que, depois de aprender sobre o mercado de NFT, a decisão de vender o meme era "óbvia" porque era uma ótima oportunidade. Seis meses antes, o primeiro tuíte do fundador do Twitter, Jack Dorsey, foi vendido em NFT por US$ 2,9 milhões.

Chloe visitou o Brasil em 2017 e foi recebida com torre de coxinhas Imagem: Reprodução/Facebook

Este tipo de empreitada, segundo a mãe, alimentava uma poupança para que tanto Lily quanto Chloe fossem à faculdade. "Chloe fala coisas como 'eu gostaria de comprar um cavalo', 'gostaria de construir um Walt Disney World', mas eu quero apenas ter dinheiro para colocá-la na faculdade", contou à BBC.