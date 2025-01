O que significa o meme do Homem-Aranha que juíza usou em um despacho?

Meme começou a circular, pelo menos desde 2011, e pode indicar confusão. As diferentes versões do herói apontando uma para a outra também já foram utilizadas para sinalizar situações em que "o sujo está falando do mal lavado", já que na cena original ambos gritam "este homem é um impostor!".

Celebridades e anônimos já reproduziram a imagem nos últimos anos para fazer ainda comparações engraçadas entre situações e pessoas estranhamente similares. O ex-assessor do primeiro-ministro do Reino Unido, Dominic Cummings, famosamente usou o meme para explicar em depoimento a membros do Parlamento, em 2021, a situação de caos e falta de responsabilidade pelas decisões tomadas pelo governo britânico durante a pandemia.

Original tem apenas dois Homem-Aranha, mas meme foi modificado por internautas ao longo dos anos. A cena com três versões do super-herói se tornou mais popular com o lançamento, em 2021, do filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" em que todas as encarnações do personagem do cinema se encontram em uma cena cômica com Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Outras expansões do "Aranhaverso" também já fizeram referência ao meme.

0:00 / 0:00

Juízes receberam bronca da corregedoria por meme

Meme em decisão chamou atenção. Após Karina Dusse, juíza federal substituta de Volta Redonda, utilizar o "meme do Homem-Aranha" para ilustrar decisão em uma ação de desapropriação, o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que tem jurisdição sobre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, recomendou parcimônia no uso de expressões informais e imagens.