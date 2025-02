Cansou de ver os mesmos ícones de apps no celular? Saiba como trocar

É possível trocar os ícones dos aplicativos do seu celular, como o tradicional símbolo verde e branco do WhatsApp, por exemplo. A troca na configuração é meramente estética e feita por um aplicativo externo, não oficial.

O que é necessário para fazer a troca?

Para trocar o ícone, é preciso usar um app que controla a tela inicial do celular Android, o Nova Launcher. Ele substitui o launcher (ou app de início) original do celular e permite personalizar a tela inicial e a bandeja de aplicativos —alterando tamanho dos ícones, cores, fontes, e outras personalizações estéticas.

Primeiro, é preciso baixar da internet ou gerar via inteligência artificial uma imagem de um canário com o WhatsApp. Com a imagem em mãos, basta fazer a configuração.