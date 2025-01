O que diz empresa onde mensagens misteriosas foram escritas nos EUA

Em um dos posts compartilhados no X, um homem vai até o local para descobrir a origem das palavras. No vídeo, o rapaz conversa com uma mulher que mora nas proximidades do terreno em questão e que afirma que as palavras foram escritas por um homem chamado Jose, que "tem feito isso por anos". A Polícia de Los Angeles respondeu ao post: "Tivemos vários contatos diferentes com a pessoa de quem você fala. Ele [Jose] recusou moradia ou uma avaliação de saúde mental. Não há evidências de tráfico humano. Ele está no local há alguns anos".

We've had several different contacts with the individual you speak of. He has refused housing or a mental health evaluation. There is no evidence of Human Trafficking. He has been at the location for a few years. -- LAPD Central Division (@LAPDCentral) January 27, 2025

A Polícia informou que as imagens de satélite foram capturadas pelo Google em 2023. Um helicóptero da emissora KTLA sobrevoou o local na segunda-feira e constatou que as palavras ainda podiam ser vistas no local.