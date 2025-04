Ação da Alphabet sobe com crescimento em anúncios impulsionado por IA

(Reuters) - As ações da Alphabet subiam cerca de 4% nesta sexta-feira, após balanço sólido da controladora do Google mostrar aos investidores que as apostas ousadas da empresa em inteligência artificial estão impulsionando o crescimento em sua divisão de anúncios, principal negócio do grupo.

A receita de publicidade do Google cresceu 8,5% no primeiro trimestre, acima do esperado, um alívio bem recebido por investidores, que tinham receios de que um declínio nos gastos com anúncios nos Estados Unidos em meio às tensões globais pudessem afetar o mercado de anúncios digitais.

Os temores tinham sido reforçados após dados do setor, do início de abril, indicarem uma forte retração nos gastos com anúncios digitais nos EUA pelas varejistas Temu e Shein, as maiores anunciantes no segmento de pesquisa do Google nos EUA.