China proíbe uso de termos "inteligente" e "direção autônoma" em anúncios de veículos

A BYD acirrou a competição em fevereiro, quando lançou pelo menos 21 veículos econômicos com preços abaixo de US$ 10.000 e equipados com recursos gratuitos de "direção inteligente". Muitos de seus concorrentes, incluindo a Leapmotor e a Toyota, lançaram veículos econômicos com recursos semelhantes.

Os órgãos reguladores chineses estão reforçando o controle sobre as tecnologias de veículos elétricos, já que o setor cresceu mais rápido do que o esperado, com as vendas de modelos elétricos e híbridos sendo mais da metade do total no final do ano passado.

Regras sobre os padrões de baterias de veículos elétricos, com o objetivo de reduzir os riscos de incêndios e explosões, também estão sendo reforçadas.

Analistas e fontes do setor alertaram que regras mais rígidas aumentarão os custos e reduzirão o ritmo de desenvolvimento e adoção da tecnologia. Mas isso também pode acelerar uma consolidação há muito esperada no concorrido setor automotivo da China, que vem enfrentando excesso de capacidade.

(Por Zhang Yan e Brenda Goh)