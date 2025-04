Temu e Shein cortam anúncios digitais nos EUA conforme tarifas minam remessas baratas da China, mostram dados

O decreto do presidente dos EUA, Donald Trump, no início deste mês, ameaça esse negócio. A partir de 2 de maio, mercadorias avaliadas em menos de US$800 enviadas da China e de Hong Kong não estarão mais isentas de tarifas.

Temu e Shein planejam aumentar os preços dos produtos na próxima semana, pois a remoção da isenção aumenta os custos para as empresas. E elas estão cortando os gastos com anúncios na maioria das plataformas, de acordo com duas empresas de marketing digital que medem investimento em anúncios.

A média diária de gastos com anúncios da Temu nos EUA no Facebook, Instagram, TikTok, Snap, X e YouTube caiu 31% entre 31 de março e 13 de abril em comparação com os 30 dias anteriores, segundo a Sensor Tower, que monitora esses gastos.

A média diária de gastos com anúncios da Shein nos EUA no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Pinterest caiu 19% no mesmo período.

A Temu também reduziu drasticamente os anúncios no Google Shopping desde 12 de abril, após um aumento significativo no primeiro trimestre, disse Mark Ballard, diretor de pesquisa de marketing digital da Tinuiti.

A Meta não quis comentar. Google, Shein e Temu não estavam imediatamente disponíveis para comentar.