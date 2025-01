DeepSeek: como chineses conseguiram protagonismo de IA em tempo recorde

Em 20 de janeiro deste ano, foi lançado o DeepSeek R1, o modelo mais atual do chatbot da empresa. Em benchmarks (sistemas de avaliação), ele supera o ChatGPT na resolução de problemas matemáticos, em programação e em "raciocínio" (capacidade de "pensar logicamente e chegar a uma conclusão"). O ChatGPT, no entanto, leva vantagem por suportar imagens (criação e interpretação) e áudio.

A companha chinesa conseguiu isso usando 2 mil chips para treinar seu modelo, enquanto estima-se que a OpenAI usou dezenas de milhares de chips. Estima-se ainda que o DeepSeek tenha sido treinado com chips menos avançados —sanções dos EUA limitaram para a China e outros países a importação de chips sofisticados para inteligência artificial.

A aparição do DeepSeek tem sido vista como um "momento Sputnik" da inteligência artificial. O termo faz alusão à corrida espacial entre EUA e União Soviética. Na época, o regime socialista lançou o primeiro satélite artificial, em 1971, superando os EUA. Portanto, o modelo de inteligência artificial da companhia chinesa é considerado um momento de inflexão no desenvolvimento da tecnologia ao conseguir alto nível de evolução com menos recursos.

O Deepseek R1 é uma das descobertas mais incríveis e impressionantes que já vi --e, como código aberto, é um profundo presente para o mundo

Marc Andreessen, investidor do Vale do Silício, e que chamou DeepSeek de "momento Sputnik" da IA no X

O DeepSeek conseguiu em menos de dois anos de atividade o que a OpenAI alcançou entre três e cinco anos. O primeiro GPT foi lançado em 2018, mas não era liberado para o público; a primeira versão pública foi em dezembro de 2022. O DeepSeek, no entanto estreou em 2023 e, já em 2025, é visto como um concorrente ao ChatGPT.

O que aconteceu na prática?

Quase todas as empresas de tecnologia dos EUA caíram na bolsa de valores. A Nvidia, que é líder no segmento de chips para IA, chegou a ter queda de 13% (uma perda de US$ 400 bilhões). Ainda apresentaram queda: Meta, Alphabet (a dona do Google), Microsoft, Amazon, AMD, entre outras.