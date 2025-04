TSMC mostra otimismo com demanda robusta por IA apesar de incerteza tarifária

Para o segundo trimestre, a TSMC previu receita de US$28,4 bilhões a US$29,2 bilhões, superando os US$20,8 bilhões do mesmo período do ano anterior, enquanto que para o ano inteiro espera um crescimento no faturamento de cerca de 20% a 30%.

O lucro líquido da TSMC no primeiro trimestre subiu 60% sobre um ano antes, para 361,6 bilhões de dólares de Taiwan (US$11,1 bilhões), o quarto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos, superando confortavelmente uma média de previsões de analistas compilada pela Lseg, de 354,6 bilhões de dólares de Taiwan.

Em um sinal de que os controles dos EUA sobre as exportações de chips para a China estão surtindo o efeito desejado, a receita da TSMC proveniente da China caiu para 7% do total de vendas, em comparação com os 9% do ano anterior, enquanto a América do Norte a fatia foi de 77% ante 69%.

Na quarta-feira, a ASML, a maior fornecedora mundial de equipamentos de fabricação de chips para computadores, disse que a guerra comercial está aumentando a incerteza em torno de suas perspectivas para 2025 e 2026, mas manteve sua previsão de desempenho neste ano.