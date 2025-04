Falha bizarra: Homem revela como comprou endereço do Google por US$ 12

Cliquei no ícone de adicionar ao carrinho ao lado do domínio (que não deveria aparecer se o domínio não estivesse disponível para venda). O domínio foi adicionado ao meu carrinho, como visto pela caixa de seleção verde, e ele apareceu no meu carrinho. Eu esperava receber um erro em algum momento dizendo que a transação não foi concluída, mas consegui concluir a compra e meu cartão de crédito foi cobrado Sanmay Ved

A sensação de ser dono do maior site de buscas do mundo durou apenas um minuto. Logo após a compra ser confirmada, a Google Domains cancelou a compra do domínio e estornou o valor informando que "alguém já havia comprado aquele domínio antes".

Segundo a publicação de Ved no Linkedin, a decisão do Google foi legítima. Além disso, ele relembrou um caso envolvendo o domínio Hotmail Uk em 2003. "Embora a compra tenha sido concluída com sucesso e o domínio agora me pertencesse, a compra foi seguida por um e-mail de cancelamento do pedido do Google Domains.

O Google pôde fazer isso, visto que o serviço de registro usado por mim (também conhecido como Google Domains) pertencia ao Google, ao contrário do evento de 2003 em que a Microsoft esqueceu de renovar seu domínio Hotmail UK, que estava registrado na Nominet UK. Como resultado, o domínio Hotmail UK foi devolvido ao mercado aberto para ser adquirido por qualquer pessoa que o desejasse. Outra pessoa o adquiriu e, como a Microsoft não era a própria registradora, a Microsoft não pôde cancelar o pedido e retomá-lo automaticamente. No meu caso, não sei o que fez com que o Google perdesse a propriedade do domínio Google.com, o que o tornou disponível no mercado aberto Sanmay Ved

Google ofereceu uma recompensa ao ex-funcionário. Ved relatou ao Google o incidente, e a empresa reconheceu o erro. Além disso, a gigante da tecnologia e da internet se dispôs a pagar pela atitude de Sanmay Ved, que recusou prontamente e pediu que o valor fosse doado para uma instituição de ensino da Índia. Embora não tenha revelado quanto o Google ofereceu de recompensa, Ved disse que a empresa resolveu dobrar o valor oferecido para a doação.