6 golpes muito aplicados pelo celular e como os criminosos agem

Golpe da tarefa ou golpe da renda extra

Nesse outro golpe, os criminosos usam apps de mensagens para oferecer uma suposta oportunidade para ganhar dinheiro de forma rápida. Para que a pessoa consiga essa quantia, deve realizar determinadas tarefas.

Geralmente as tarefas solicitadas são simples, como curtir fotos, fazer comentários e seguir contas corporativas e lojistas nas redes sociais. Ao aceitar a proposta a vítima é incluída em um grupo de mensagens.

As pessoas são enganadas facilmente, pois, no início, o golpista costuma repassar uma pequena quantia pelo serviço, a fim de gerar credibilidade. Mas depois, a vítima precisa pagar para continuar a participar do negócio com a falsa promessa de receber o dinheiro de volta. No fim das contas o criminoso embolsa o dinheiro e bloqueia a pessoa lesada.

Há diversos tipos de golpes cometidos por meio do celular Imagem: macrovector/Freepik

Clonagem do Whatsapp

Os fraudadores enviam mensagens pelo Whatsapp fingindo ser de uma empresa em que a vítima tem cadastro. Eles solicitam o código de segurança que foi enviado por SMS.