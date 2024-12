Alerta acima de tudo: como é o aviso de desastre que toca no seu celular

Um alerta enviado via celular para moradores de Campinas (SP) assustou a população da cidade, informando sobre a "possibilidade de chuva forte". Apesar do susto, isso faz parte do Defesa Civil Alerta, um sistema para aviso iminente de risco

Como funciona

Avisos são regulamentados pela Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) e notificam as pessoas com base na localização. Com eventos climáticos mais intensos, o governo federal decidiu usar esse tipo de sinalização para a população.

Todos os celulares com cobertura 4G ou 5G na região afetada são notificados. Não é necessário ter nenhum tipo de cadastro. A Defesa Civil consegue enviar uma mensagem do tipo Cell Broadcast, o que faz com que antenas da região enviem para todos os aparelhos conectados.