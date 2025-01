Por que o Instagram decidiu acabar com os filtros feitos por usuários?

O Instagram resolveu acabar com os filtros criados por usuários. A decisão foi tomada em 2024, e começou a ter efeito nesta terça-feira (14), quando as opções começaram a desaparecer da plataforma. Vão ficar apenas filtros próprios da Meta, que podem ser encontrados no perfil do Instagram ou do Facebook na rede social.

Por que a Meta decidiu acabar com os filtros?

A empresa não dá muitos detalhes, mas tudo tem a ver com o fim do Meta Spark. Trata-se de um conjunto de soluções para desenvolver filtros (Meta Spark Studio). A partir dele, é possível criar "máscaras" que podem ser usadas em um rosto usando realidade aumentada (tecnologia que mescla elementos digitais com o mundo real). Além disso, o sistema de publicação (Meta Spark Hub) também será descontinuado.

Sem a possibilidade de desenvolver ou publicar, a Meta acaba oficialmente com os filtros criados por usuários. Ainda que o Instagram seja o local onde os filtros sejam mais famosos, a exclusão se estende ao Facebook e ao Messenger.