Trump destrói sites e dados; voluntários lutam para salvar história apagada

Mais de 3.000 páginas do site da agência federal Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) foram removidas e mais de 1.000 do site do Departamento de Justiça, disse à AFP Paul Schroeder, presidente do Conselho de Associações Profissionais de Estatísticas Federais.

Erro 404

Alguns sites já desapareceram completamente, como o da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), dissolvida com os cortes de Trump na ajuda americana.

E a página da Pesquisa Nacional de Saúde Infantil (NSCH, na sigla em inglês) exibe uma mensagem de "Erro 404".

As agências federais devem evitar centenas de palavras como "mulher", "deficiência", "racismo", "crise climática" e "poluição" em suas comunicações, informou o jornal The New York Times.

De acordo com a ONG Iniciativa de Dados e Governança Ambiental (EDGI), a ênfase está em eliminar qualquer linguagem ou ferramenta vinculados a registros públicos climáticos e ambientais dos sites oficiais.