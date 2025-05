Texas firma acordo de US$1,38 bi com Google em caso sobre privacidade de dados

(Reuters) - O Google concordou em pagar US$1,375 bilhão em um acordo preliminar firmado com o Estado norte-americano do Texas relacionado a alegações de que a empresa violou a privacidade dos dados dos usuários, conforme informado pelo procurador-geral do Texas, Ken Paxton, nesta sexta-feira.

O acordo encerra dois processos judiciais que envolviam três produtos da empresa, movidos por supostas violações às leis de proteção ao consumidor do Texas.

"No Texas, a big tech não está acima da lei. Durante anos, o Google rastreou secretamente os movimentos das pessoas, suas buscas privadas e até suas impressões de vocais e geometria facial por meio de seus produtos e serviços. Eu lutei e venci", disse Paxton em um comunicado.