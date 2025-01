Com possível banimento do TikTok, americanos migram para outro app chinês

Norte-americanos são chamados de "refugiados do TikTok". Em vídeos e comentários na plataforma, chineses que falam inglês dão as boas-vindas aos novos usuários, ainda se acostumando com a plataforma.

TikTok pode ser banido dos EUA

O TikTok pode ter suas atividades encerradas nos Estados Unidos caso a Suprema Corte não revogue uma lei aprovada pelo Congresso no ano passado que força a rede social a ser vendida no país. Em audiência na sexta-feira (10), o corpo jurídico da ByteDance, controladora do TikTok, argumentou que se a proibição acontecer, outras empresas poderiam ser restringidas por questões semelhantes, violando a liberdade de expressão.

De acordo com a empresa, a proibição da atuação do TikTok no país violaria a proteção da Primeira Emenda da Constituição dos EUA, contra a restrição governamental à liberdade de expressão.

Prazo para início do banimento é 19 de janeiro —um dia antes de Donald Trump assumir a Casa Branca. A possível proibição do TikTok nos EUA acontece após o governo norte-americano acusar a rede social chinesa de interferência no país.

Tudo isso aconteceu pois uma lei foi aprovada no ano passado determinando que redes sociais controladas por países adversários, como a China, sejam banidas. Chamada internamente de Lei de Proteção dos Americanos, ela determina que o TikTok seja vendido para um operador não chinês.