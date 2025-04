Google é processado em US$6,6 bi no Reino Unido

Por Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - O Google está sendo processado na Reino Unido por possíveis danos de até 5 bilhões de libras (US$6,6 bilhões) em uma ação coletiva que alega que a empresa abusou de sua posição dominante no mercado de pesquisas online.

A ação coletiva, apresentada ao Tribunal de Apelação da Concorrência na terça-feira, argumenta que as ações do Google permitiram que a empresa cobre preços mais altos pelos anúncios que aparecem nos resultados de pesquisas do que poderia cobrar se houvesse um mercado competitivo.