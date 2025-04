Japão calcula 300 mil mortes: por que é tão difícil prever um terremoto?

O terremoto em Mianmar e na Tailândia, no fim do mês passado, causou centenas de mortes, deixou milhares de feridos e destruiu prédios. No Japão, um alerta de autoridades indica que quase 300 mil pessoas podem morrer se um megaterremoto seguido de um tsunami acontecer.

Mas por que não conseguimos prever antecipadamente quando e onde um evento desse tipo vai acontecer?

O que é um terremoto e como ele é provocado?

Terremotos são vibrações provocadas pela liberação repentina de energia no interior da Terra. "O terremoto é a propagação de uma onda de vibração de partículas", explica Fábio Reis, professor titular do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro a Tilt.