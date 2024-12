Fim da picada? Como seria se os mosquitos desaparecessem do planeta

Eles são comida de diversos tipos de seres vivos, indo de plantas carnívoras até vertebrados, como anfíbios e peixes. Isso é especialmente importante em biomas mais extremos. No mais frio do mundo, a tundra, em determinada época do ano a população de mosquitos pode ser um importante alimento para as várias espécies de animais que ali habitam.

Mas eles não servem apenas de "petisco": em seu estágio de larva, vivem no meio aquático e atuam como filtradores, por se alimentar de partículas orgânicas que ficam suspensas nas águas dos rios e lagos. E, por fim, ao se alimentarem de néctar e seiva de plantas, eles têm importante função como polinizadores.

Sede de sangue? Nem sempre

Apesar de a primeira associação que fazemos com os mosquitos ser as picadas, nem todos eles se alimentam de sangue. Em sua fase adulta, todos eles têm no néctar e na seiva de plantas a sua principal fonte de energia para sobreviver.

A predileção por sangue ocorre no caso das fêmeas da maioria das espécies, e elas fazem isso para adquirir nutrientes específicos para garantir o desenvolvimento dos seus ovos. Há exceções, como os machos e fêmeas do gênero Toxorhynchites, que se alimentam apenas de seiva e néctar.

Coceira, sim. Doenças, nem sempre

Tem muita gente que experimenta coceiras e inchaços nas regiões das picadas de mosquitos. Isso ocorre porque, enquanto nosso sangue é sugado, esses insetos depositam componentes presentes em sua saliva.