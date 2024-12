Futuro do cinema é você participar do filme e fazer cena ao lado do ídolo

Será possível inserir os espectadores no meio de uma cena de filme conversando com a Marilyn Monroe, por exemplo. Serão mais de 50 tipos de cinemas espalhados pelo mundo, com a possibilidade de interação lado a lado com seu artista favorito.

Análise de roteiro com IA: ajuda ou prejudica o cinema?

Todos os anos Hollywood recebe mais de 50 mil roteiros de novos profissionais. Cada script tem em média de 100 a 150 páginas. Demora aproximadamente dois dias para alguém ler e analisar todo o material.

No entanto, uma inteligência artificial agora promete em minutos ler tudo que foi escrito, recomendar se o filme merece investimento, virar uma série ou um blockbuster. A IA também indica qual pode ser o ator que mais combina com o papel principal do filme.

A Warner Bros e Sony Pictures já estão usando uma IA generativa chamada Callaia, que analisa scripts em menos de um minuto. A IA recomenda se um filme deve ou não ser financiado, cria uma lista de filmes comparáveis com este roteiro e recomendação de atores.

Esta inteligência artificial democratiza o processo de seleção de roteiros e permitiria que melhores títulos e escritores fossem descobertos, enfatizou o cofundador da empresa.