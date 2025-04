IAs recomendam cálculo de tarifas semelhante ao utilizado por Trump

Após o anúncio de tarifas feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) publicou um texto explicando como o cálculo foi feito. Internautas perceberam que as contas do governo seguem a mesma lógica que chatbots de inteligência artificial propuseram.

O que aconteceu

Governo Trump usou cálculo básico para aplicar tarifas. Para cada país, o USTR tomou o déficit comercial dos EUA no ano passado e dividiu o número pelo valor das importações. No caso da China, por exemplo, os EUA tiveram um déficit de US$ 295 bilhões, e as importações americanas da China somaram US$ 438 bilhões em 2024. O resultado da divisão do déficit pelo total das importações é 0,673, ou 67,3%. Foi esse número, arredondado para 67%, que apareceu na tabela divulgada ontem pelo governo.

Para Trump, número representa o valor da barreira comercial que os produtos americanos enfrentam. A alíquota da tarifa americana de reciprocidade foi calculada dividindo esse resultado por dois - 33,5% arredondado para 34% no exemplo chinês. O USTR também calculou a média do déficit dos EUA com todos os países do mundo. Nesse caso, o resultado foi 20%. É daí que surgiu a tarifa mínima de 10%, aplicada a países com quem os EUA não têm déficit, como o Brasil.