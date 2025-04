Ação de Musk contra OpenAI será julgada no próximo ano

A juíza Yvonne Gonzalez Rogers, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, havia negado pedido de Musk para suspender a transição da OpenAI para um modelo com fins lucrativos e, em vez disso, propôs um julgamento acelerado.

Musk cofundou a OpenAI com Altman em 2015, mas saiu antes que a empresa decolasse e, posteriormente, em 2023, fundou a startup rival xAI. No mês passado, a xAI adquiriu o X, plataforma de mídia social de Musk, em um negócio que avalia o X em US$33 bilhões e permite que o valor de sua empresa de inteligência artificial seja compartilhado com coinvestidores no X.

No ano passado, Musk, que também é presidente-executivo da Tesla, processou a OpenAI e Altman, acusando a OpenAI de se desviar de sua missão fundadora -- desenvolver IA para o bem da humanidade, não para o lucro corporativo.

A OpenAI e Altman negam as alegações, enquanto Altman afirma que Musk está tentando desacelerar um concorrente.

O que está em jogo na ação judicial é a transição da criadora do ChatGPT para um modelo empresarial com fins lucrativos, o que a startup diz ser crucial para levantar mais capital e competir de forma eficaz na cara corrida pela IA.

Altman, que afirma que a OpenAI não está à venda, rejeitou este ano uma oferta não solicitada de US$97,4 bilhões pela startup feita por um consórcio liderado por Musk.