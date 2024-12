O que acontece quando se é atingido por um raio (e sobrevive)?

Falsas sabedorias

O raio não precisa necessariamente atingir em cheio para causar danos físicos. Uma espécie de "cambalhota elétrica" acontece até com mais frequência. Nesses casos, ele atinge um objeto próximo, que, em vez de encaminhar a corrente para o solo, a faz saltar para uma pessoa próxima, e só então a carga passa através dela para o chão. Isso é muito comum perto de árvores.

"Evite carvalhos, procure faias e encontre tílias". Essa velha sabedoria popular alemã só provoca um olhar de censura os cientistas. Portanto: árvore é árvore.

O que fazer durante tempestades?

Há diversas maneiras de se proteger de raios. A primeira regra é levar a tempestade a sério e não ficar do lado de fora: interromper todas as atividades ao ar livre, procurando abrigo numa casa, de preferência um prédio com sistema de proteção contra raios. Outra opção seria uma construção sem para-raios, mas se possível de pedra.

Um carro também oferece abrigo seguro durante tempestades por se tratar de uma gaiola de Faraday. É uma cápsula de lata selada, que serve como condutor e assim também como blindagem elétrica.