O jeito mais rápido de esquentar a sua marmita pode ser esfriando; entenda

Um estudo de física assinado por dois pesquisadores israelenses e publicado na revista americana "Physical Review Letters" detalha os motivos. As conclusões podem ser importantes especialmente para a indústria, pois cientistas têm procurado meios de aquecer pequenas máquinas rapidamente.

Em determinadas condições, os cientistas já haviam observado que água quente congela mais rápido do que água gelada —o que caracteriza o Efeito Mpemba. O nome foi dado em homenagem ao estudante Erasto Mpemba, que viu o fenômeno pela primeira vez na Tanzânia em 1963 ao perceber que uma mistura de sorvete a 100 °C congelou antes que outra igual a 35 °C. Ele e um professor de física repetiram o fenômeno e publicaram os resultados da descoberta em 1969.

O efeito é bastante difícil de ser reproduzido constantemente e, por isso, os pesquisadores ainda não conseguiram descobrir o motivo de ele ocorrer. Eles usaram modelos simplificados para abranger o maior número possível de materiais e tentaram evitar o cálculo de variáveis materiais que poderiam interferir no processo.

Para isso, os físicos usaram um sistema teórico de mecânica estática chamado modelo de Ising. Trata-se de uma grade bidimensional de átomos com polos magnéticos apontando para cima ou para baixo. No estudo em particular, eles consideraram a versão do modelo em que os átomos vizinhos tendem a ter polos opostos. Isto é, enquanto o polo de um átomo aponta para cima, os polos dos átomos ao lado apontam para baixo. Esse comportamento é chamado de antiferromagnetismo.

Esta teoria permite observar como cada dupla de polos magnéticos se comporta se elas mudarem suas características de acordo com as variações externas de temperaturas. O que os pesquisadores constataram é que, neste sistema teórico, o aquecimento dos materiais pode ocorrer mais rápido se passar por um pré-resfriamento controlado.

Isto porque eles observaram que quando o material é resfriado primeiro, as características magnéticas podem sofrer alterações, mudando as propriedades do material e permitindo, assim, um aquecimento mais rápido.