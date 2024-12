Alvejantes: como usar e como funcionam esses super-removedores de manchas?

Os alvejantes a base de oxigênio promovem a oxidação total ou parcial das manchas. Já os que são a base de cloro quebram as ligações insaturadas das manchas e, por isso, tendem a descolorir e manchar tecidos coloridos."

Tecido colorido ou não?

Os alvejantes a base de cloro acabam sendo recomendados para tirar manchas de tecidos brancos e, de preferência, não em roupas. É o caso de panos usados para limpeza.

Já os alvejantes que baseiam sua ação em água oxigenada são mais seguros e podem ser usados tanto em roupas brancas quanto nas coloridas. Alguns desses produtos podem contar com agentes que atuam sobre tipos específicos de substâncias, como enzimas para remover resíduos de proteínas ou amido e detergentes que funcionam melhor para remover óleo e gordura.

Esse nível de "especialização" é explicado pelo fato de que nem todas as manchas são iguais.

Há as manchas enzimáticas, como sangue, vegetais e chocolate, que exigem produtos com enzimas capazes de quebrar as moléculas das manchas e eliminá-las. Já as oxidizáveis, como chá, café e vinho tinto, são removidas por produtos com ação oxidante. As manchas de gordura, por sua vez, são retiradas por agentes surfactantes e as particuladas, caso de lama e terra, podem ser removidas com alvejantes capazes de melhorar a ação dos agentes de limpeza.