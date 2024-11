O que significa 'calabreso' ou 'PDP'? Veja gírias mais buscadas em 2024

Um estudo realizado pela Preply, plataforma de ensino de idiomas, analisou as pesquisas online feitas no Brasil e descobriu que, entre janeiro e novembro deste ano, mais de 3,2 milhões de buscas foram feitas pelo significado de expressões informais e bordões populares.

O que aconteceu

Para a análise, foram consideradas as pesquisas feitas no Google. A Preply então focou nas expressões "gíria", "gírias" e suas variações, abrangendo todas as buscas relacionadas ao tema.

Termos mais populares foram organizados em um ranking. Considerando o ambiente online, abreviações como "vlw" (valeu), "tlgd" (tá ligado) e "tmj" (tamo junto) se destacam. A pesquisa revelou que essas combinações de letras geraram um número recorde de buscas.