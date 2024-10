Como a cidade de Veneza, erguida sobre as águas, foi construída?

Quando o aumento do nível da água do mar for superior a 110 centímetros, esses tanques de água recebem uma injeção de ar comprimido para poderem emergir do fundo do mar e formar uma espécie de barreira para conter a água e evitar as inundações.

As barreiras funcionam como portas fechadas na horizontal no fundo do mar. Quando acionadas, a água que está dentro delas dá lugar a ar comprimido que, por ser mais leve que a água, faz com que elas subam.

Os diques devem ficar submersos principalmente para não poluir o visual da cidade e atrapalhar a movimentação dos barcos. Em outros locais, como Nova Orleans, nos Estados Unidos, existem barreiras parecidas, mas, ao contrário de Veneza, elas não se movem.

Fonte: Fabricio Tardivo, engenheiro civil.

*Com reportagem de dezembro de 2022