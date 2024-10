Por que temos tanto medo de palhaços? Cientistas foram a fundo pra explicar

Mais da metade dos entrevistados (53,5%) disse que temia palhaços pelo menos até certo ponto. Destes, 5% disseram que tinham "medo extremo". Curiosamente, esta última porcentagem é ligeiramente maior do que as relatadas para muitas outras fobias, como animais (3,8%), sangue/injeção/lesões (3,0%), alturas (2,8%), água parada ou eventos climáticos (2,3%), espaços fechados (2,2%) e voar (1,3%).

Também descobrimos que as mulheres têm mais medo de palhaços do que os homens. A razão para essa diferença não é clara, mas ecoa descobertas de pesquisas sobre outras fobias, como o medo de cobras e aranhas. Também descobrimos que a coulrofobia diminui com a idade, o que novamente coincide com a pesquisa sobre outros medos.

Origens desse medo

Nosso próximo passo foi explorar as origens do medo que as pessoas têm de palhaços. Um questionário de acompanhamento foi aplicado aos 53,5%, que relataram algum grau de medo. Esse novo conjunto de perguntas está ligada às oito explicações plausíveis para as origens desse medo abaixo:

Uma sensação estranha ou perturbadora devido à maquiagem dos palhaços, que não faz com que se pareçam exatamente humanos. Uma resposta semelhante às vezes é vista com bonecas ou manequins; As características faciais exageradas dos palhaços transmitem uma sensação direta de ameaça; A maquiagem de palhaço esconde sinais emocionais e cria incerteza; A cor da maquiagem do palhaço nos lembra de morte, infecção ou alguma lesão sangrenta e evoca repulsa ou evitação; O comportamento imprevisível dos palhaços nos deixa desconfortáveis; O medo de palhaços foi aprendido com familiares; Representações negativas de palhaços na cultura popular; Uma experiência assustadora com um palhaço.

Curiosamente, descobrimos que a oitava explicação (ter alguma experiência pessoal assustadora com um palhaço) foi a menos assinalada. Isso indica que a experiência de vida por si só não explica suficientemente por que as pessoas têm medo deles.