Tomates de antigamente eram mais gostosos, e a culpa é dos híbridos

Os agricultores usam características externas para enfatizar o caráter único de seu produto. É o caso das nervuras nos frutos do tomate do tradicional Mutxamel, da ponta dos frutos da variedade Valenciano ou da cor rosada do tipo Rosa de Barbastro.

Da mesma forma, características saudáveis, como elevado teor de vitaminas ou substâncias antioxidantes benéficas à saúde, contribuem para sua valorização.

Portanto, as complexidades locais de tomate são material vegetal muito adequado para o desenvolvimento de produtos associados a marcas de qualidade ou denominações de origem gerando alimento com alto valor agregado no mercado.

*Salvador Soler Aleixandre é catedrático de genética da Universidade Politécnica de Valência; Jaime Prohens Tomas é professor de genética da Universidade Politécnica de Valência; María del Rosario Figás Moreno é técnica de laboratório de melhoramento genético vegetal da Universidade Politécnica de Valência

Esse artigo é uma republicação do The Conversation sob a licença Creative Commons. Leia o artigo original.