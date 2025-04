Por que sua internet fica lenta? Micro-ondas e até babá eletrônica podem interferir

Outro ponto crítico são os equipamentos eletrônicos que operam na mesma frequência do Wi-Fi, como micro-ondas, telefones sem fio e até babás eletrônicas. Eles podem gerar interferência no sinal, prejudicando a estabilidade da conexão. Além disso, redes vizinhas usando o mesmo canal de transmissão podem sobrecarregar o ambiente e causar lentidão.

O número de pessoas e aparelhos conectados simultaneamente também influencia no desempenho. Em uma casa com vários moradores utilizando smartphones, notebooks, TVs e videogames ao mesmo tempo, o roteador pode ter dificuldade para distribuir a banda de forma equilibrada, especialmente se o plano contratado for de baixa velocidade.

A obsolescência dos equipamentos também pesa. Roteadores antigos ou de baixa qualidade não conseguem aproveitar toda a capacidade da internet atual, mesmo que o plano oferecido pela operadora seja de alta velocidade. A falta de atualização desses aparelhos pode gerar falhas de segurança e de desempenho.

Como saber se o roteador está com problema?

Sinais como quedas frequentes na conexão, velocidade muito abaixo do esperado ou áreas da casa sem cobertura são indicativos de que o roteador pode estar com problemas. O primeiro passo para diagnosticar falhas é reiniciar o equipamento, procedimento simples que resolve muitas instabilidades temporárias.

Outro teste importante é conectar um dispositivo diretamente ao modem com um cabo de rede. Se a internet funcionar normalmente nesse cenário, o problema está provavelmente no roteador ou na rede Wi-Fi. Em casos mais persistentes, pode ser necessário acessar o painel de controle do aparelho para verificar atualizações pendetnes ou possíveis configurações incorretas.