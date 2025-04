IBM prevê receita do 2º tri acima das estimativas e alivia receios sobre tarifas

Mas o impacto na IBM deve ser pequeno, já que os negócios com o governo dos EUA representam menos de 5% da receita anual da IBM e, dentro dessa unidade federal, cerca de 60% são de consultoria, disse Kavanaugh.

A receita de consultoria da IBM no primeiro trimestre caiu 2%, para US$5,1 bilhões, quase em linha com as estimativas.

O lucro ajustado no trimestre encerrado em março foi de US$1,60 por ação, em comparação com estimativa média de US$1,40 por ação, ajudado pelo crescimento no segmento de software.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru e Juby Babu na Cidade do México)