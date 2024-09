Planeta Terra ganhará uma 'segunda lua' ainda neste mês; entenda por quê

O ATLAS capturou dados sobre o trajeto e as dimensões do 2024 PT5 durante todo o mês de agosto e, com base neles, os cientistas de Madri chegaram à conclusão de que ele será atraído pela gravidade da Terra e deverá nos orbitar por 53 dias, até que finalmente siga seu caminho.

Que 'satélite temporário' é esse?

O 2024 PT5 é parte do Cinturão de Asteroides de Arjuna, que realizam órbitas semelhantes às da Terra em torno do Sol a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros. Graças a perturbações gravitacionais provocados pela estrela, ele acaba se distanciando mais do cinturão e passando perto da Terra o suficiente para ser atraído por ela.

A Lua ganhará "concorrência" na órbita da Terra, ao menos por 53 dias Imagem: Reprodução

Ao site Space.com, o pesquisador Carlos de La Fuente Marcos explicou que asteroides do Arjuna podem se aproximar da Terra a partir de distâncias de 4,5 milhões de quilômetros e em baixas velocidades, de cerca de 3.540 km/h. "Nestas condições, a energia geocêntrica do objeto pode se tornar negativa, e o objeto pode se tornar uma lua temporária para a Terra. Este objeto em particular [o 2024 PT5] vai passar por este processo a partir da próxima semana", lembrou, mas "não completará uma órbita inteira ao redor da Terra".