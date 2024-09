Afinal, Albert Einstein detonou mesmo o Brasil quando visitou o país?

Com a repercussão do filme "Oppenheimer", de 2023, que aborda aspectos da vida do cientista conhecido como "pai da bomba atômica", o nome do físico e matemático alemão Albert Einstein voltou a ficar em destaque. Os dois aparecem juntos em algumas cenas do longa.

Histórias sobre a visita "polêmica" de Einstein ao Brasil, em maio de 1925, também foram retiradas do fundo do baú. Ao mesmo tempo em que o Nobel da Física ajudou a estimular a atividade científica por aqui, ele também reclamou dos políticos, do barulho e do calor, como fica claro no volume 14 da coletânea de correspondências e diários do físico The Berlin Years: Writings & Correspondence.

Como foi a visita ao Brasil

Albert Einstein chegou ao Brasil com 46 anos e já como um cientista consagrado em 21 de março de 1925. A viagem ocorreu dez anos depois de ele ter formulado a Teoria Geral da Relatividade e quatro após receber o Prêmio Nobel de Física.