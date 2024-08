HyperOS 2.0: celular da Xiaomi pode ter função que detecta câmera escondida

Um novo recurso da Xiaomi, nomeado Camera Scan, vazou antes do anúncio oficial. Se implantado, ele será capaz de realizar uma varredura do ambiente e alertar o usuário caso encontre sinais considerados ameaçadores e que podem estar conectados a câmeras ou microfones. A nova funcionalidade, que deve ser lançada em outubro, é desenvolvida em meio ao aumento de flagras de câmeras escondidas, principalmente em quartos de hotéis.

Novidade visa a privacidade e a segurança do usuário

Recurso deve ser incluído no HyperOS 2.0. De acordo com o portal XiaomiTime, a funcionalidade será uma das melhorias do próximo sistema operacional, com lançamento previsto para outubro deste ano.

Pesquisa baseada em redes sem fio. A função de detectar câmeras escondidas será por meio de pesquisas baseadas em WLAN (redes locais sem fio), buscando e identificando sinais de aparelhos que estejam nas proximidades. O recurso, que foi vazado antes do anúncio oficial pela empresa, promete garantir mais segurança e privacidade aos usuários de dispositivos fabricados pela Xiaomi.