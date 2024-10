Carro elétrico da Xiaomi vira nova paixão de chefão global da Ford

O preço do sedã gira em torno de US$ 30 mil (cerca de R$ 172 mil) e ele vem com suspensão a ar, amortecedores adaptativos e aerodinâmica ativa. Ele também tem sistema autônomo nível 2, para ser utilizado em estradas.

Segundo a mídia local, o Xiaomi SU7 teve tamanha demanda que esgotou sua produção de 2024 no primeiro dia, com a marca tendo vendido 100 mil unidades antes mesmo da entrega do primeiro modelo.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.