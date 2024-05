Carro elétrico da Xiaomi quebra apenas 39 km após deixar concessionária

O modelo foi rebocado para o centro de entrega, porém após uma inspeção os engenheiros da marca não conseguiram encontrar o problema no veículo.

Desta forma, a Xiaomi ofereceu ao homem um reembolso. Não havia a possibilidade de oferecer um novo carro devido à forte procura e por ser um veículo novo sem unidades disponíveis além das que foram encomendadas.

Ele aceitou ficar com o reembolso, entretanto ainda poderá receber uma compensação da marca pelo problema.

Este é o primeiro caso de Xiaomi SU7 quebrado sem possibilidade de reparo.

