Empresa chinesa demite CEO e põe no lugar IA inspirada em Jeff Bezos e Musk

Quem acreditava que líderes executivos fariam demissões em massa, substituindo seus colaboradores por aplicações de inteligência artificial (IA), teve uma surpresa. Na verdade, são justamente as posições de liderança nas empresas que estão desaparecendo para dar lugar a um robô de IA.

A desenvolvedora de games NetDragon, com sede em Fuzhou, no sul da China, comunicou que decidiu demitir seu principal executivo, o CEO da empresa. No mesmo anúncio, o fundador da companhia, Dejian Liu, anunciou que estava indicando um algoritmo de IA, apelidado com o nome feminino de Tang Yu como nova liderança.

A decisão mantém os cargos dos 14 diretores da companhia que, a partir deste anúncio, passam a se reportar para o chatbot Tang Yu.