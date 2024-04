Dinheiro a quem vê vídeo e app de fotos: o que se sabe sobre 'novo' TikTok?

A ByteDance, empresa controladora do TikTok, não fez nenhum anúncio oficial nesta semana, mas foi a empresa de tecnologia mais debatida entre investidores e especialistas do mercado de tecnologia digital.

O primeiro tema a colocar a ByteDance no centro das discussões foi o relatório, publicado pela consultoria The Information, divulgando que a empresa fechou o ano de 2023 com um lucro líquido de US$ 40 bilhões, uma alta de 60% em relação ao ano anterior. Para efeito de comparação, as empresas do grupo Alphabet, que incluem o Google, tiveram um lucro líquido de US$ 74 bilhões, com uma taxa de crescimento de 23% sobre 2022.

Ao contrário da Alphabet, que é uma empresa de capital negociado em bolsa e, portanto, tem o dever de publicar relatórios financeiros públicos, a ByteDance não é uma companhia pública. Logo, a empresa chinesa não tem nenhum dever de revelar seus dados financeiros, a não ser, é claro, para seus controladores e, eventualmente, autoridades fiscais.