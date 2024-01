O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anunciou em Davos, esta semana, que a economia de seu país cresceu 5,2% em 2023. O número é bem menor que a expansão de dois dígitos por ano, que o país registrava nos anos 2000, quando sua economia crescia em ritmo alucinante. Mesmo assim, os dados podem ser considerados um sucesso para a realidade atual. Para efeito de comparação, as perspectivas mais otimistas para o Brasil é de que nosso PIB tenha crescido 3% no ano recém-terminado.

Desde o início da pandemia, em 2019, a China enfrenta obstáculos extraordinários para crescer. Primeiro, os causados pela própria crise da covid. Depois, a obstinada ação americana em bloquear empresas chinesas e proibir a exportação de itens de alta tecnologia para o país. Apesar disso tudo, o crescimento chinês é mais do que o dobro da expansão do PIB americano, que deve fechar as contas de 2023 com crescimento de 2%.

O cálculo é relevante por demonstrar que a China continua reduzindo sua distância para o PIB americano e pode se tornar a maior economia do mundo na próxima década.