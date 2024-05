Com custos despencando, frota de táxis autônomos já pode dar lucro na China

O Baidu, uma das maiores empresas de tecnologia da China, anunciou que sua operação de táxis autônomos se tornará lucrativa ainda este ano. O comunicado foi feito pelo fundador e presidente da empresa, Robin Li, nesta semana.

A companhia é famosa por ser o equivalente chinês do Google, já que é a empresa líder em buscas no país asiático. No entanto, desde 2015 o Baidu mudou a prioridade de sua equipe de pesquisa e desenvolvimento para criar soluções de inteligência artificial. Um dos projetos mais bem-sucedidos da empresa é chamado de "Apollo", divisão que cria tecnologia para tornar automóveis capazes de andar sozinhos.

De acordo com Robin Li, a companhia já investiu mais de U$ 2,8 bilhões em pesquisas de carro autônomo. Atualmente, a empresa mantém táxis rodando sem motorista em cidades como Pequim e Wuhan. Apesar de transportarem milhões de passageiros todos os meses, a operação de táxis autônomos ainda é deficitária.