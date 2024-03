Sucesso da Nvidia mostra que a China ficou para trás no evolução da IA?

A China é, além do maior exportador mundial, o segundo maior importador do mundo. Mais do que isso, as multinacionais instaladas na China dependem dramaticamente do mercado doméstico chinês. Não à toa, companhias como Apple, Microsoft e Tesla fazem lobby (que é legal nos Estados Unidos) em seu país para que os políticos americanos não sejam, assim, tão duros com a China.

Neste mês, no entanto, tivemos uma prova clara de que é possível ser uma corporação de sucesso mesmo sem o vasto mercado chinês à disposição. Este é o caso da Nvidia, companhia que divulgou uma alta de 769% em seus lucros no último trimestre de 2023 e viu suas ações se valorizarem 265% só no mês de fevereiro.

Só no dia da divulgação do balanço financeiro da Nvidia, os papéis da companhia subiram 13%. Para efeito de comparação, estes 13% de alta em um único pregão significa US$ 247 bilhões, o que é o valor de mercado, somado, de três das maiores companhias brasileiras: Petrobras, Vale e Itaú.