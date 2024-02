Internet até no oceano: o que se sabe sobre satélites de rede 6G da China

Ainda segundo dados oficiais, estes equipamentos conseguem se conectar a celulares comuns, desde que estes tenham chip para recepção de conexão 6G, e são capazes de trocar dados a uma velocidade até 50 vezes superior que o atual 5G que nós conhecemos. Apesar da distância entre um dispositivo em solo e um satélite em órbita, a "latência", ou seja, o tempo de resposta entre os equipamentos, é inferior a um milésimo de segundo.

Os satélites lançados agora são usados apenas para finalidade de testes e, se funcionarem corretamente, abrem a possibilidade de obtermos uma espécie de "conexão universal". Ou seja, um telefone 6G poderia manter-se conectado em qualquer lugar do mundo, esteja você numa grande cidade, no meio do oceano, numa zona rural isolada ou no topo de uma montanha sem infraestrutura telecom.

O uso comercial de redes 6G por satélite, no entanto, é uma promessa para um futuro relativamente distante. Segundo o Ark, é provável que soluções deste tipo só estejam à disposição do público entre 2028 e 2030.