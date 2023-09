Se por um lado o Google não criou os conteúdos que causam dano, a exposição dos mesmos como resultado de pesquisa vem fazendo com que a empresa seja ré em processos que buscam a remoção desses links da pesquisa.

O tema é debatido no Superior Tribunal de Justiça desde o caso em que a apresentadora Xuxa buscou remover da busca do Google resultados para pesquisas pelo termo "xuxa pedófila", ou que associassem o seu nome a práticas criminosas. O tribunal entendeu, em 2012, que "se a página detém conteúdo ofensivo, cabe à parte buscar a retirada desse conteúdo do site" e não do buscador.

Esse entendimento foi sendo excepcionado com o tempo, especialmente em casos envolvendo o chamado direito ao esquecimento.

O mesmo tribunal decidiu que, em circunstâncias excepcionais, como na hipótese de uma promotora cujo nome aparece ligado à suposta fraude em concurso para magistratura, seria possível obrigar a desindexação de resultados de busca.

Outro ponto que sempre aparece nas ações movidas contra o buscador é a escolha do Google em detrimento de qualquer outro repositório em que se possa encontrar o conteúdo lesivo.

O TJRJ, no caso da atriz Letícia Spiller, afirmou que o pedido ser direcionado apenas contra o Google não diminuiria a sua legitimidade "porque as buscas realizadas dentro de aplicativos como Facebook, Instagram etc. não costumam apresentar um resultado tão preciso e detalhado quanto as buscas realizadas na pesquisa Google que se destina exclusivamente a esse fim".