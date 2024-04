Relatório com decisão sigilosa do STF faz Brasil de escada para mirar Biden

Esse resultado na Suprema Corte, se confirmado, vai acabar atravessando os trabalhos do Comitê sobre o Judiciário na Câmara dos Deputados, prejudicando as conclusões que hoje estampam a primeira página do relatório, como visto acima. O caso brasileiro então serve como uma luva na busca de novos episódios que possam trazer o governo Biden para o centro do debate sobre censura. Agora o questionamento seria sobre o silêncio de Biden com relação ao cenário de cerramento à liberdade de expressão no Brasil. Esse é literalmente o título do relatório.

O documento também ganha visibilidade em uma semana ruim para o ex-presidente Donald Trump no noticiário doméstico. Ele terminou impedido de fazer campanha nos estados, já que teve que comparecer ao tribunal de Nova York, onde começou o júri que vai decidir sobre supostos pagamentos para silenciar uma atriz de filmes adultos. Trump vem apontando que o julgamento seria uma forma de interferência eleitoral, que gera publicidade negativa para o republicano em momento importante para a corrida eleitoral.

Por tudo isso, é importante entender o relatório do Comitê do Congresso norte-americano dentro do contexto político local. É claro que a sua publicização produz efeitos na mobilização de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e que ele apresenta críticas ao comportamento do Ministro Alexandre de Moraes e do TSE. Mas estamos longe de ser o foco das atenções. O alvo dos trabalhos do comitê é o governo Biden. O Brasil serviu apenas de escada.